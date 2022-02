Sfarfallio al display di Galaxy S22 Ultra: Samsung promette il fix

Giusto qualche ora fa abbiamo parlato dei rilevanti problemi di sfarfallio per i display di alcuni Galaxy S22 Ultra sul mercato, una questione particolarmente fastidiosa per coloro che ne sono affetti.

Sono emerse altre segnalazioni in rete che mostrano la problematica: il video che trovate in fondo a questo articolo rende perfettamente l'idea. Lo sfarfallio si verificherebbe sulle varianti con processore Exynos 2200 dello smartphone, dunque quelle commercializzate dalle nostre parti. Il problema è visibile anche per una striscia rettangolare di pixel non coerenti con il resto del display.