Settimana nuova, Realme nuovi in arrivo

Le immagini rivelano un tasto di accensione con integrato lo scanner di impronte digitali , e un display che per entrambi i modelli sarà di tipo LCD , ma solo il Realme 9 5G SE avrà una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Inoltre, è stato possibile notare anche la configurazione a tripla fotocamera da 48 megapixel.

Dal punto di vista del prezzo, prendendo in considerazione il suo predecessore, ossia il Realme 8 5G, con i suoi 199€, è lecito aspettarsi che anche per i successori venga rispettata tale fascia di prezzo.

Il lancio è programmato per il 10 marzo, per cui dovremo attendere ancora qualche giorno per poterne sapere di più.