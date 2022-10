Xiaomi annuncia la serie Redmi Note 12: fino a 200 MP e 210 Watt di ricarica

Durante un evento tenutosi in Cina, Xiaomi ha presentato oggi quattro nuovi smartphone della serie Redmi Note: stiamo parlando di Redmi Note 12 5G , modello base di gamma che comunque non rinuncia alle prestazioni, Redmi Note 12 Pro , Redmi Note 12 Pro+ e Note 12 Discovery Edition , tre smartphone di fascia alta che montano una fotocamera principale da ben 200 MP.

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 5G monta un display da 6,67 pollici GOLED (nello specifico, prodotto da Samsung) in risoluzione Full HD+, con anche il supporto al refresh rate a 120 Hz. Sotto la scocca, trova posto lo Snapdragon 4 Gen 1, unito a fino 8 GB di RAM (a seconda della configurazione scelta) e fino a 128 o 256 GB di memoria interna.

La fotocamera frontale è da 8 MP ed è posta in un foto nel display, mentre sul retro troviamo due fotocamere (48 MP per la principale e 2 MP per il sensore di profondità). A completare la dotazione hardware, un lettore d'impronte digitali laterale.

La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33 W.

Specifiche tecniche

Schermo da 6,67 pollici FHD+ (1080×2400 pixel) GOLED, refresh rate a 120 Hz, touch sampling a 240 Hz, luminosità di picco di 1200 nits

CPU Octa Core Snapdragon 4 Gen 1 6nm Mobile Platform (2 GHz x 2 core A78 +1,8 GHz x 6 core A55) con GPU Adreno

RAM da 4 GB / 6 GB / 8 GB LPDDR4X con memoria interna da 128 GB UFS 2.2, RAM da 8GB LPDDR4X con memoria interna da 256 GB UFS 2.2

Android 12 con MIUI 13

Dual SIM (nano + nano)

Fotocamere posteriori: Sensore principale da 48 MP, LED flash Sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0

Sensore d'impronte digitali laterali, sensore infrarossi

Jack audio da 3,5 mm

Dimensioni: 165,88 × 76,21 × 7,98 mm; Peso: 188 g

Certificazione IP53

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33 W

Disponibilità e prezzo

4 GB + 128 GB: circa € 166

6 GB + 128 GB: circa € 180

8 GB + 128 GB: circa € 194

8 GB + 256 GB: circa € 220

sarà disponibile in tre colorazioni (nero, bianco e blu) e, almeno per un primo momento, dal 31 ottobre. Questi i prezzi per le diverse varianti: