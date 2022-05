La serie Realme GT Neo 3 in Europa: la ricarica più veloce al mondo sta arrivando

Realme si conferma molto presente nel mercato smartphone a livello globale, con particolare interesse anche per i mercati europei. Proprio dalle nostre parti l'azienda cinese sta per lanciare dei nuovi dispositivi.

Stiamo parlando della serie Realme GT Neo 3, tra i quali troviamo il modello principale noto soprattutto per l'incredibile velocità di ricarica della batteria. Abbiamo visto il dispositivo al momento della sua presentazione, quando è stato sottolineato che gli bastano 15 minuti per una carica completa. Il resto della scheda tecnica dettagliata lo trovate qui.

Oltre a questo arriverà anche Realme GT Neo 3T, un dispositivo simile al primo: a bordo ci sarà un processore Snapdragon 870, con supporto alla ricarica rapida SuperDart a 80W. Contestualmente arriverà anche un'edizione limitata a tema Dragon Ball Z.

L'8 giugno è la data prescelta da Realme per il lancio europeo dei dispositivi appena menzionati. Ci aspettiamo che in occasione del lancio conosceremo anche disponibilità e prezzi ufficiali per l'Italia.