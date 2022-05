La famiglia OPPO Reno8 ufficiale: tante fotocamere e tanta sostanza al prezzo da medio-gamma

OPPO Reno8: Caratteristiche Tecniche

OPPO Reno 8 Pro: Caratteristiche Tecniche

OPPO Reno 8 Pro+: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

La nuova famiglia OPPO Reno8 al momento è stata annunciata esclusivamente per il mercato cinese, ma possiamo aspettarci che in breve arriveranno anche in Italia. Ecco i prezzi di lancio per la Cina: