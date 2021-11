La serie OPPO Reno 7 sfoggerà per prima la lente Cat-Eye per scatti incredibili

In particolare questa componente fotografica è capace di catturare immagini con un aumento del 60% della sensibilità alla luce e una riduzione del 35% del rumore. Un recente rapporto ha rivelato che Reno 7 Pro sarà dotato di una fotocamera frontale Sony IMX709 da 32 megapixel, però siamo ancora in attesa di sapere se la stessa sarà presente nel Reno 7.

La nuova famiglia OPPO Reno 7 sarà ufficialmente annunciata in Cina il 25 novembre e già in precedenza siamo riusciti a cogliere alcuni dettagli, mentre ora è la stessa società a rivelare alcune particolarità dei Reno 7 e Reno 7 Pro , tra cui la dotazione del primo obbiettivo cat-eye Sony IMX709 al mondo che pare appartenere a entrambi i modelli.

Un'immagine rilasciata dal marchio mostra inoltre l'esclusiva luce LED di notifica, la quale mette in mostra la variante Pro della serie, e, come è possibile notare, la cornice del modulo fotocamera può illuminarsi al momento della ricezione delle notifiche e quando lo smartphone è sotto carica. È probabile che questa funzione sarà infatti disponibile sul solo Reno 7 Pro.

A proposito di questo smartphone, dovrebbe ospitare un display AMOLED FHD + 90Hz da 6,5", un processore Dimensity 1200-Max con 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione, e una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65 W.

Nel caso della rilevante configurazione della fotocamera posteriore, potrebbe vantare un sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel, un obbiettivo ultrawide da 8 megapixel e uno macro da 2 megapixel. A completare le specifiche citiamo il sistema operativo Android 12 e lo scanner di impronte digitali sullo schermo.

Per il quadro totale e certo di entrambi gli smartphone dovremo quindi aspettare due giorni, per cui rimanete sintonizzati per non perdervi ulteriori informazioni.