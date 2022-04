La serie OPPO K10: ecco le specifiche tecniche dei nuovi smartphone in arrivo

Qualche dettaglio circa la scheda della variante Pro è trapelata agli inizi di aprile, ma ora vediamola nella sua totalità, anche per quanto riguarda la versione base.

Come già detto, OPPO alla fine del mese presentera i nuovi smartphone OPPO K10 e K10 Pro 5G , appartenenti alla fascia medio-gamma che però non rinunciato a un comparto tecnico degno di nota.

Caratteristiche tecniche - OPPO K10

Caratteristiche tecniche - OPPO K10 Pro

Uscita e prezzo

Entrambi i modelli saranno disponibili sul mercato cinese a partire dal 28 aprile alle seguenti configurazioni di prezzo:

OPPO K10

OPPO K10 8 GB + 128 GB - 1.999 yuan, circa 285€

OPPO K10 8 GB + 256 GB - 2.199 yuan, circa 310€

OPPO K10 12 GB + 256 GB - 2.499 yuan, circa 350€

OPPO K10 Pro

OPPO K10 Pro 8 GB + 128 GB - 2.499 yuan, circa 350€

OPPO K10 Pro 8 GB + 256 GB - 2.799 yuan, circa 400€

OPPO K10 Pro 12 GB + 256 GB - 3.199 yuan, circa 450€

Alcuna informazione è per ora stata diramata riguardo il suo arrivo nel nostro continente, per cui rimatete sintonizzati per eventuali aggiornamenti.