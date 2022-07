I sensori fotografici nei nuovi Pixel 7, Pixel Tablet (e Pixel Fold?) non sono più un mistero

C'è da dire una cosa, che Google ci prova sempre a nascondere le proprie tracce e a non far trapelare niente sui suoi dispositivi. Quest'anno poi ha giocato d'anticipo, annunciando i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro al Google I/O in modo poi da non doverli nascondere.

Poi cosa ci volete fare se qualche dipendente dimentica dei prototipi in giro e questi vengono venduti su eBay o Facebook? L'ultima rivelazione sui sensori fotocamere dei nuovi smartphone e tablet di Google è però molto più sottile ed è frutto della costanza di Kuba Wojciechowski, un utente di Twitter.

Wojciechowski ha infatti spulciato tra le linee di codice, dove i componenti e soprattutto i sensori erano in qualche modo nascosti da Google per non consentirne l'individuazione proprio da gente come lui. Il leaker, che si definisce uno "scavatore di dati" ha confrontato i numeri identificativi dei sensori (ID) con i driver presenti su GitHub e così facendo non solo è riuscito a risalire ai nomi dei sensori di tutta la nuova linea Pixel, ma ha anche trovato una conferma interessante di un terzo dispositivo non ancora annunciato (forse Pixel Fold?).