Segnatevi il prossimo evento di Samsung: il 27 febbraio al MWC. Nuovi Fold in vista?

Samsung ha annunciato oggi che il suo prossimo evento si terrà in modo completamente virtuale domenica 27 febbraio, durante il Mobile World Congress di Barcellona. La società ha indicato che si potrà seguire l'evento sul proprio sito web e sul suo canale YouTube.

Tra il 2014 e il 2018, Samsung ha sempre usato il Mobile World Congress per annunciare i suoi ultimi telefoni Galaxy S, ma dal 2019 le cose sono cambiate con l'introduzione degli eventi Unpacked, un modo per non condividere le luci della ribalta con gli altri produttori di telefoni come Sony e LG.

Poi è arrivata la pandemia.