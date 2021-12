Se vi piace la Google Camera sul vostro OnePlus non dovreste aggiornare ad Android 12

Da diversi anni ormai nel mondo Android è sempre presente la possibilità di usare la Google Camera anche su dispositivi che non sono dei Pixel, grazie ai numerosi porting realizzati da vari sviluppatori di terze parti.

Vi è tutta questa diffusione perché la Google Camera offre oggettivamente un'esperienza migliore in termini di performance fotografiche, soprattutto grazie agli algoritmi di elaborazione messi a punto da Google. Per i modelli OnePlus si è sempre rivelato non semplice installare e sfruttare a pieno i porting della Google Camera, e in futuro sono previsti peggioramenti.