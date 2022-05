Trapela la scheda tecnica di Pixel 6a: la ricarica più rapida di Pixel 6 Pro

Google da diversi anni è presente in modo stabile nel mercato degli smartphone con i suoi Pixel, i quali arrivano anche in veste di gamma media. Tra questi il prossimo dispositivo atteso sul mercato è Pixel 6a.

Nelle ultime ore è trapelata quella che sembra la scheda tecnica completa di Pixel 6a, andiamo a vederla insieme:

Display : 6,2" full HD+ 90Hz OLED

: 6,2" full HD+ 90Hz OLED Processore Tensor GS101 (lo stesso di Pixel 6 e Pixel 6 Pro)

Tensor GS101 (lo stesso di Pixel 6 e Pixel 6 Pro) RAM : 6GB LPDDR4X

: 6GB LPDDR4X Storage interno : 128GB

: 128GB Batteria : 4.500mAh con ricarica rapida a 25W

: 4.500mAh con ricarica rapida a 25W Fotocamera posteriore : Principale : 12,2 megapixel (IMX363) Grandangolo : 12 megapixel (IMX386, UW)

: Fotocamera anteriore : 8 megapixel (IMX355)

: 8 megapixel (IMX355) Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Dimensioni: spessore di 8,7mm

Rispetto ai rumor emersi in precedenza, soltanto il dato relativo alla capacità della batteria sembra differire. Da notare che su Pixel 6a potrebbe arrivare una velocità di ricarica più alta rispetto a quella che troviamo su Pixel 6.

Il lancio ufficiale di Pixel 6a dovrebbe avvenire in poche ore, ovvero all'avvio del Google I/O 2022 che partirà l'11 maggio. Non aspettatevi peràò che arrivi da subito sul mercato, per quello ci sarà da attendere.