Lo sblocco col volto è stato avvistato su un Pixel 6

Google aveva introdotto lo sblocco con il volto con sensori 3D con i suoi Pixel 4/XL, per poi decidere di abbandonare quella strada e tornare al sensore di impronte digitali.

I Pixel 6 e 6 Pro non hanno quindi la possibilità di sblocco con il volto, una funzione che Google evidentemente ha evitato in mancanza di un sensore biometrico efficace, ma a quanto pare la situazione potrebbe cambiare, come dimostrato da questa immagine mostrata da un utente di Reddit.