Samsung Z Fold 4 e Flip 4 senza veli in nuove immagini stampa

In attesa del debutto ufficiale, sono trapelate inedite immagini stampa dei nuovi pieghevoli di Samsung, ovvero di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Si tratta di foto - diffuse da 91Mobiles e da MySmartPrice - che mostrano gran parte del design dei due dispositivi che si preannunciano piuttosto interessanti. Per quanto riguarda Z Fold 4, si è mostrato in tre colori: nero, beige e grigioverde. Lo Z Flip 4, invece, si è rivelato in quattro tonalità differenti: grigio, viola, oro e azzurro.

Le presunte specifiche tecniche

Tra l'altro, qualche dettaglio in più è emerso sullo Z Flip, visto che sono trapelate anche delle immagini che svelano il display secondario del telefono- di tipo AMOLED da 2,1" - e il doppio sensore fotografico posteriore (probabilmente entrambi da 12 MP, sia il principale che quello ultrawide). Il tutto sarà mosso dal chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna. La batteria dovrebbe essere 3.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W. Il display principale, infine, sarà un AMOLED da 6,7" Full HD+.

Lo Z Fold 4, invece, dovrebbe disporre dello stesso processore, ma di maggiore RAM (12GB / 16 GB) e memoria di archiviazione (256 GB / 512 GB). Anche le prestazioni fotografiche potrebbero essere un punto di forza, visto la possibile presenza di un sensore principale da 50 MP. Per maggiori dettagli sulle altre ipotetiche specifiche emerse, è disponibile questo nostro articolo.