Samsung Z Fold 4 non è un camera phone, secondo DxOMark

Samsung , con il rilascio dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 , si è riconfermata la regina indiscussa del mercato dei dispositivi foldable: in particolare, sono stati molto apprezzati i passi in avanti fatti con Galaxy Z Fold 4 ( qui trovate la nostra recensione ), e anche DxOMark ha voluto dire la sua.

: si tratta di un valore nel complesso abbastanza elevato che permette allo smartphone di posizionarsi al(a pari merito con Xiaomi Mi 11 Pro e leggermente sotto iPhone 13), ma(sul podio troviamo Honor Magic4 Ultimate, iPhone 14 Pro e Huawei P50 Pro).

Per quanto riguarda esclusivamente le foto, il punteggio è di 131 punti: secondo DxOMark, lo smartphone si comporta molto bene negli scatti in esterna (133 punti) e leggermente meno bene in quelli eseguiti in condizione di luce normale (123 punti). Alle foto con scarsa illuminazione, DxOMark ha assegnato un punteggio di 90 punti.

Tra i lati positivi del comparto fotografico di Galaxy Z Fold 4 si segnalano la buona e precisa esposizione sia nelle foto che nei video, con anche una buona conservazione dei dettagli, una stabilizzazione efficace nei video e un autofocus rapido e preciso.

Tra i lati negativi invece troviamo la presenza di rumore per foto scattate all'interno, tonalità della pelle non sempre precisa e una mancanza di dettaglio in determinate condizioni di illuminazione.