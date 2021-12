Samsung vuole anche i Galaxy A impermeabili

Stando a quanto riferito dal The Elec, Samsung sarebbe intenzionata a implementare la resistenza all'acqua certificata anche sugli smartphone meno costosi della serie Galaxy A . Questi sono quei dispositivi che si posizionano nella fascia media del mercato. Tra i dispositivi già lanciati, Galaxy A52 è stato il primo della famiglia a proporre una certificazione IP67 .

Lo scopo di Samsung nell'implementare questa feature sui suoi smartphone di fascia media, cosa che solitamente non avviene per contenere i costi, risiederebbe nella possibilità di competere maggiormente con i giganti cinesi OPPO e Xiaomi. Questi ultimi due infatti nella gamma media del mercato smartphone vanno fortissimo.

I modelli che si guadagneranno la certificazione IP67 dovrebbero essere tutti i nuovi Galaxy A del 2022 a partire dal Galaxy A33. Proprio per questo motivo lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato senza jack audio. Per i Galaxy A53, A73 che verranno non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di tale certificazione.