Samsung è al lavoro sui dispositivi del futuro: tri-fold e schermi scorrevoli

Da tempo infatti la casa di Seul sta studiando soluzioni alternative , come dispositivi con doppia cerniera , in grado di piegarsi sia in un verso che in un altro, e anche smartphone con schermo scorrevole , in grado di aumentare le dimensioni del display con semplice scorrimento.

Non è chiarissimo a quando risalga questo video, ma quantomeno rientra nel contesto di una serie di voci e brevetti già trapelati nell'ultimo anno e che, in un futuro non troppo distante, potrebbero rappresentare una nuova categoria di prodotti.

Dopotutto, negli ultimi tempi la concorrenza si è fatta piuttosto accanita nel settore dei pieghevoli, con il lancio dei nuovi Xiaomi Mix Fold 2, Motorola Razr 2022, Vivo X Fold e probabilmente l'arrivo a breve dei successori dell'ottimo OPPO Find N, quindi non sorprende che Samsung stia cercando nuovi formati.

Senza dimenticare che i dispositivi con schermo scorrevole sono da tempo in fase di studio, con la stessa LG (LG Rollable) che avrebbe dovuto rilasciarne uno prima di abbandonare il settore smartphone. Per il momento non ci resta che sognare, ma sicuramente le nuove tecnologie permetteranno una maggiore innovazione in un mercato altrimenti stagnante.