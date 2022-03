Samsung sogna uno Z Flip che si allunghi (sogna, sogna...)

Samsung starebbe lavorando ad un nuovo dispositivo con display pieghevole. Fin qui nulla di strano, tuttavia LetsGoDigital ha aggiunto un dettaglio sorprendente: lo smartphone in questione avrebbe un display in grado anche di espandersi in due direzioni.

L'azienda coreana, infatti, nel settembre 2021 ha presentato alla WIPO (World Intellectual Property Organization) un brevetto su questo smartphone dalle caratteristiche uniche. Il display di tipo OLED, secondo la documentazione di Samsung, potrà essere espanso verticalmente fino a raddoppiare la lunghezza dello schermo del Galaxy Z Flip 3 (da chiuso, invece, le dimensioni sono molto simili).