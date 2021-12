Samsung si prepara alla carenza di chip: Galaxy A53 con diversi processori

Arrivano ulteriori novità sul fronte smartphone per Samsung, l'azienda che si prepara al lancio di diversi smartphone con l'anno nuovo che sta arrivando. Oltre ai Galaxy S22 e Galaxy S21 FE, arriveranno anche nuovi medio gamma come Galaxy A53.

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli su Galaxy A53. Sembra che Samsung stia preparando almeno due modelli del dispositivo, in base alla regione di commercializzazione. Ci sarà il modello SM-A536B per i mercati europei, e presumibilmente anche per quello italiano, e il modello SM-A536E per i mercati mediorientali, africani e indiano.