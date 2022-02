Samsung sempre più attenta all'ambiente: i nuovi Galaxy saranno in parte fatti di plastica riciclata

I nuovi Galaxy S22, il cui annuncio è atteso tra poche ore, saranno in parte costituiti da plastica riciclata proveniente da reti oceaniche abbandonate. La società ha da poco dichiarato infatti che inizierà a utilizzare il nuovo materiale prima nei nuovi prodotti, per poi passare all'intera gamma di dispositivi.

Samsung ci fa notare che tendiamo a considerare le bottiglie di plastica e i sacchetti della spesa come i principali responsabili dei detriti oceanici come il Great Pacific Garbage Patch, ma sono le microplastiche e le reti di scarto che preoccupano maggiormente i biologi marini. Gli attrezzi da pesca abbandonati (le reti abbandonate ammontano a 640.000 tonnellate all'anno) portano alla pesca fantasma, un killer per la fauna acquatica, comprese specie in via di estinzione come la foca monaca hawaiana.