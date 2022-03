Samsung scalda i motori: la nuova serie Galaxy A arriva il 17 marzo

Nei giorni scorsi abbiamo parlato in diverse occasioni dei prossimi modelli della gamma Galaxy A di Samsung, la quale negli ultimi anni ha riscosso molto successo sul mercato.

Nelle ultime ore Evan Blass ha condiviso su Twitter importanti dettagli sull'evento ufficiale di Samsung che porterà al lancio ufficiale dei nuovi Galaxy A. Come suggerito dall'immagine in galleria, questo evento si terrà il prossimo 17 marzo, in diretta streaming.