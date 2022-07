Samsung S23 Ultra avrà la migliore fotocamera dei suoi predecessori

Torniamo a parlare di Samsung, uno dei principali attori del mercato tech in generale e il leader mondial del settore smartphone. Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli che riguardano i prossimi top di gamma dell'azienda.

Si parla chiaramente di Galaxy S23, la nuova generazione di flagship che la casa sudcoreana presenterà al grande pubblico a inizio 2023. Stando a quanto riferito da fonti interne a GalaxyClub Galaxy S23 Ultra, quello che sarà il modello più performante e verosimilmente più costoso della serie S23, avrà un comparto fotografico rinnovato rispetto ai suoi predecessori.

La novità dovrebbe consistere soprattutto nell'integrazione di un nuovo sensore fotografico principale. Questo componente dovrebbe essere in grado di scattare foto alla risoluzione di 200 megapixel. Dal punto di vista tecnico dovrebbe corrispondere al sensore ISOCELL HP3, prodotto in casa da Samsung. Una risoluzione tale non si era mai vista su S21 Ultra e S22 Ultra.

Andando invece a vedere gli sensori che faranno parte del comparto fotografico di Galaxy S23 Ultra, le ultime trapelate online indicano che ci sarà un teleobiettivo in grado di effettuare uno zoom ottico 10x e di scattare alla risoluzione di 10 megapixel.

Tale teleobiettivo lo troviamo già su Galaxy S22 Ultra, dove è stato molto apprezzato per la capacitò di ingrandimento e per il livello di dettaglio fornito. Insomma, sul fronte del teleobiettivo Samsung sembra non voler cambiare la squadra che ha già vinto lo scorso anno.