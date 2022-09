Samsung S23 potrebbe ancora avere un processore Exynos

Torniamo a parlare di Samsung, uno dei principali attori del mercato tech in generale e il leader mondial del settore smartphone. Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli che riguardano i prossimi top di gamma dell'azienda.

Si parla chiaramente di Galaxy S23, la nuova generazione di flagship che la casa sudcoreana presenterà al grande pubblico a inizio 2023. Nelle ultime ore sono emerse importanti informazioni che riguardano il processore con cui potrà arrivare sul mercato la nuova generazione di top di gamma Android.

Finora i rumor emersi sul conto di Galaxy S23 hanno indicato che Samsung avrebbe optato per un processore Snapdragon quasi a livello globale, cambiando strategia rispetto al passato in cui per i mercati europei è stato sempre previsto un processore Exynos prodotto in casa. Fino a Galaxy S22 infatti, i processori Exynos erano sul 70% dei top di gamma Samsung.