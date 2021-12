La pigrizia di Samsung in una foto: quella di Galaxy S22

La sola grande differenza: la finitura lucida . Il retro del presunto S22 è infatti di un bel nero riflettente, una scelta che sinceramente preferiamo meno del tono opaco scelto per S21, anche solo per evitare le imporonte digitali . Guardando meglio si nota poi che le fotocamere sporgono oltre il loro stesso alloggiamento, laddove su S21 erano invece piatte.

Tre fotocamere in alto a sinistra della back cover, incastonate nel frame laterale, e con a fianco il LED flash. Se aveste la memoria corta, l'immagine di una coppia di Samsung S21 che abbiamo messo qui sopra in copertina all'articolo dovrebbe rinfrescarvi le idee.

Si tratta comunque di cambiamenti davvero minori, almeno sul base di gamma della serie S22. Il modello di punta sarà infatti, ancora una volta di più, S22 Ultra o S22 Note (c'è ancora incertezza sul nome), e le poche attenzioni rivolte al "piccolo" S22 ne sono l'ulteriore riprova. Quantomeno il prezzo non dovrebbe aumentare.

In ogni caso ribadiamo che si parla sempre di rumor per adesso, almeno finché Samsung non annuncerà la serie S22, cosa che dovrebbe avvenire ad inizio febbraio 2022.