La serie Samsung S22 finalmente ha una data di uscita (quasi) ufficiale

Siamo già in odore di lancio della serie Samsung S22. Del resto ne parliamo da mesi, e più volte febbraio era stato indicato come il mese nel quale sarebbe avvenuta la presentazione dei tre top di gamma, e finalmente abbiamo anche una data che sarebbe stata confermata ufficialmente da Samsung stessa: l'8 febbraio 2022, un martedì.

A riportarlo è una attendibile fonte coreana, citando un anonimo dirigente Samsung, anche se manca ancora l'annuncio a livello internazionale, ma ormai non dovrebbero più esserci dubbi. Queste date tra l'altro praticamente coincidono con quelle indicate a suo tempo da Jon Prosser, tanto per ribadire quanto siano affidabili.

8 febbraio lancio, 9 febbraio pre-ordini, 21 febbraio spedizione pre-ordini, 24 febbraio disponibilità generale: queste dovrebbero essere le tempistiche per la Corea. Non appena avremo informazioni a livello globale, non da ultimo i prezzi, ve lo faremo sapere.