Samsung prepara la rivoluzione: Galaxy S23 con SoC MediaTek?

A sganciare la bomba è stato il sito BusinessKorea, che riferisce come Samsung stia valutando di montare un chipset Mediatek su circa metà dei Galaxy S22 FE e sui Galaxy S23 venduti in Asia .

Samsung non è certo nuova a utilizzare diversi processori per diversi mercati, ma finora il dubbio era tra Exynos e Snapdragon, con gli utenti europei a ricevere di solito il primo (a parte il Galaxy S2 che aveva anche una versione con processore Texas Instruments). Ora il terzo incomodo Mediatek, probabilmente introdotto per i recenti problemi di produzione di Samsung e per abbassare i costi, potrebbe sostituire il SoC Exynos in alcune regioni.

È difficile esprimere un giudizio. Mediatek non ha un grande appeal tra gli appassionati, soprattutto lato modding, ma è sempre più evidente che i nuovi Dimensity 9000 siano all'altezza degli Snapdragon 8 Gen 1, pur senza supporto mmWave. E voi, cosa ne pensate? Comprereste un Galaxy S23 con chip Mediatek? Fateci sapere nei commenti!