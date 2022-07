Addio Exynos: Qualcomm Snapdragon in tutti i top Samsung in tutto il mondo fino al 2030

Il comunicato appena condiviso da Samsung e Qualcomm stabilisce l'accordo tra le due aziende per la fornitura di processori su tutta la lineup Samsung a livello mondiale . Questo significa che troveremo i processori Snapdragon su smartphone , PC , tablet e dispositivi per la realtà aumentata prodotti da Samsung.

Nelle ultime ore infatti proprio Samsung ha diramato un comunicato ufficiale in cui riferisce di un nuovo accordo con Qualcomm , l'azienda statunitense che da sempre produce componenti hardware per smartphone, soprattutto processori. Sono proprio i processori Snapdragon di Qualcomm che troviamo nella maggior parte dei top di gamma Android .

Samsung è sicuramente uno dei principali attori del mercato tech in generale e il leader mondiale del settore smartphone . L'azienda ci ha abituato, almeno per i mercati europei , all'integrazione dei suoi processori Exynos nei suoi top di gamma. Questo starebbe per cambiare definitivamente.

Quindi non sembra più esserci alcun dubbio: Samsung sposa la soluzione Snapdragon a livello globale, una soluzione che andrà probabilmente ad annullare per sempre le differenze che ci sono state tra i flagship Samsung venduti nel mercato USA, che tradizionalmente avevano processori Snapdragon, e quelli venduti in Europa con processori Exynos, come accaduto fino ai precedenti Galaxy S22.

Possiamo quindi aspettarci dei Galaxy S23 con processori Snapdragon anche in Italia? Questo è molto probabile. Per quanto riguarda i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, che verranno ufficializzati il 10 agosto, possiamo invece aspettarci dei processori Exynos almeno per i mercati europei.