Samsung Corea lascia provare i suoi Galaxy per 3 giorni prima di comprarli

Torniamo a parlare di Samsung, uno dei principali attori del mercato tech in generale e il leader mondial del settore smartphone. Il produttore sudcoreano si sta preparando al lancio dei suoi nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Nell'attesa del lancio ufficiale dei nuovi top di gamma, ci giungono dalla Corea del Sud delle informazioni che riguardano un interessante programma lanciato proprio da Samsung per promuovere i suoi dispositivi sul mercato.

Il programma in questione si chiama Samsung Galaxy Early Birds to Go e consiste nella possibilità di provare uno dei modelli di Samsung Galaxy per tre giorni prima dell'acquisto. Coloro che aderiranno potranno prendersi in prestito un dispositivo dell'azienda sudcoreana, portarlo a casa e usarlo per tre giorni.

Al termine del periodo di prova potranno scegliere se completare l'acquisto oppure se restituirlo in negozio. Chiaramente lo scopo di Samsung è quello di promuovere i propri dispositivi, facendo anche leva sulla capacità di condivisione social degli utenti che aderiranno alla prova.

Il programma in questione è limitato esclusivamente al mercato sudcoreano. Gli utenti interessati potranno mostrare il loro interesse nel provare i dispositivi di Samsung per il periodo limitato di tre giorni tra il 28 luglio e il prossimo 3 agosto.

Al momento non è chiaro quali siano i dispositivi che rientrano nel programma Samsung Galaxy Early Birds to Go lanciato dal gigante sudcoreano ma è chiara la volontà dell'azienda di spingere ulteriormente sul mercato smartphone proprio a monte del lancio della nuova generazione di pieghevoli.

Vi ricordiamo che ora Samsung è focalizzata principalmente sul prossimo evento Unpacked fissato per il 10 agosto, quello in cui presenterà al mondo i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, oltre ai nuovi Galaxy Watch 5 e Buds 2 Pro.