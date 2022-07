Samsung crede molto nei suoi prossimi pieghevoli: il pubblico sarà d'accordo?

Il video trailer è infatti solo una parte di una campagna promozionale a tutto tondo e veramente importante. Tra le curiosità pop, continua la collaborazione con la boyband coreana BTS per la promozione dei nuovi smartphone pieghevoli, con un video musicale speciale della canzone "Yet to Come" che verrà trasmesso sui più importanti schermi del mondo come quelli di Times Square a New York in contemporanea con la presentazione.

Ma tutto questo basterà a convincere la gente ad acquistarli? Con un'inflazione alle stelle e una guerra dalle implicazioni sempre più globali, Samsung stessa sembra avere qualche dubbio, e nonostante il grande vantaggio di un settore premium poco influenzato dai fenomeni macroeconomici, non è detto che tutti gli utenti si decidano all'acquisto. Dopotutto, i nuovi Fold 4 e Flip 4 non sono drammaticamente diversi dai predecessori e forse c'è bisogno di qualcosa di più forte per scuotere i portafogli dei clienti, ma vedremo. Qui sotto riportiamo brevemente le specifiche attese dei due telefoni. Samsung Galaxy Z Flip 4 schermo esterno: AMOLED da 2,1"

AMOLED da 2,1" processore Snapdragon 8 Gen 1+

Snapdragon 8 Gen 1+ RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128/256/512 GB

: 128/256/512 GB fotocamere : sensore principale da 12 megapixel grandangolo da 12 megapixel

: anteriormente un sensore da 10 megapixel .

. batteria : 3.700 mAh , con ricarica rapida da 25W .

: , con ricarica rapida da . Android 12

Colori: grigio, azzurro, viola chiaro e oro Samsung Galaxy Z Fold 4 schermo esterno 6,2 pollici OLED a 120Hz

schermo interno 7,6 pollici OLED a 120Hz

processore: Snapdragon 8 Gen 1+

Snapdragon 8 Gen 1+ fotocamera in-display migliore, da 400 pixel

batteria: 4.400 mAh

4.400 mAh dimensioni : 155 x 130 x 7,1 mm

: 155 x 130 x 7,1 mm Android 12

Colori: nero, grigio e beige. Ricordiamo che l'evento Unpacked di Samsung si terrà il 10 agosto alle 9:00 ET (15 ora italiana) e che potete seguirlo in diretta attraverso il video qui sotto. Inoltre se prenotate uno dei due telefoni prima dell'inizio dell'evento potete ottenere fino a un massimo di 200 dollari in crediti.