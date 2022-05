Samsung a lavoro su chip personalizzati: il debutto, però, non avverrà a breve

Samsung potrebbe adottare un unico chip per i suoi smartphone così da favorire una maggiore integrazione tra hardware e software. TM Roh di Samsung, infatti, ha dichiarato che la società sta lavorando su un processore unico per i dispositivi Galaxy, che dovrebbe debuttare non prima del 2025.

Questa decisione, probabilmente, è scaturita dai non sempre apprezzati processori Exynos, che notoriamente faticherebbero un po' a tenere il passo dei chip di casa Qualcomm, già utilizzati da Samsung in alcuni mercati, tra cui quello americano e coreano.