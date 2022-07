Samsung prevede di vendere meno pieghevoli nel 2023?

Nemmeno il tempo di lanciare ufficialmente i Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 che già circolano indiscrezioni sui Samsung Z Fold 5 e Z Flip 5. Ovviamente non si tratta di anticipazioni sulle schede tecniche, però potrebbero far comprendere meglio le strategie che starebbe valutando l'azienda coreana circa i futuri pieghevoli.

Secondo quanto scritto da "The Elec", Samsung starebbe tagliando in maniera decisa gli obiettivi di spedizione riguardanti proprio Z Fold 5 e Z Flip 5. Dunque, la società penserebbe di vendere meno pieghevoli nel 2023 rispetto a quest'anno e agli anni scorsi. Nel dettaglio, l'obiettivo sarebbe stato fissato complessivamente a 10 milioni di unità. Tra queste, soltanto 2 milioni di unità del primo dispositivo dovrebbe essere distribuite dall'azienda che, dunque, punterebbe decisamente di più sul Flip 5. Per fare un confronto diretto, la stessa Samsung avrebbe fissato a 15 milioni, invece, l'obiettivo di spedizione per i prossimi Z Fold 4 e Z Flip 4.