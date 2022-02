Samsung potrebbe avere in mente un regalo per chi preordina i suoi nuovi Galaxy S22

Le immagini della pagina non fanno altro che confermare quello che già sappiamo sui telefoni tra cui le cornici simmetriche del Galaxy S22 e S22 Plus e il design simile al Note 20 e la S Pen integrata dell'S22 Ultra. I nuovi Galaxy avranno processori a 4 nm - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 o Samsung Exynos 2200 - e vanteranno un raffreddamento migliorato per lunghe sessioni di gioco. L'S22 Ultra, con schermo da 6,8 pollici, avrà una batteria da 5.000 mAh. Il Galaxy S22 Plus con schermo da 6,6 pollici dovrebbe essere dotato di una 4.500 mAh e la variante standard da 6,1 pollici avrà una batteria da 3.700 mAh.

I preordini inizieranno il 9 febbraio, il giorno dell'evento Unpacked che rivelerà al mondo i dispositivi.