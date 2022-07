Samsung cavalca l'onda dei pieghevoli, ma più Flip che Fold

Manca ormai pochissimo all'evento Unpacked del 10 agosto in cui Samsung annuncerà i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 , e l'azienda vuole sfruttare la visibilità di questi giorni per mostrare al mondo il suo dominio nel campo dei pieghevoli .

Dubbio sulle cifre, ma è indubbio che i Flip dominino il mercato

Il manager di Samsung continua il suo discorso affermando come la maggior parte dei clienti (circa il 70%) si sia rivolta al Galaxy Z Flip 3 , dispositivo che secondo l'azienda ha convinto diversi utenti a passare al marchio coreano. Questi numeri trovano riscontro anche in un report più recente di Display Supply Chain Consultants (DSCC) .

I numeri di TM Roh sembrano un po' eccessivi e cozzano con un report di febbraio di IDC (International Data Corporation) in cui si rilevavano 7,1 milioni di pieghevoli complessivi spediti in tutto il mondo per il 2021, ma su una cosa possiamo tutti essere d'accordo: il mercato dei pieghevoli è esploso .

E per il futuro? TM Roh è ovviamente fiducioso, in quanto afferma che questa "crescita veloce" secondo lui non è destinata a rallentare, anche grazie ai nuovi dispositivi che stanno per presentare.

Già, i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, che il manager conferma verranno presentati all'Unpacked e rappresenteranno un ulteriore miglioramento dell'esperienza utente, ispirandosi agli utenti Galaxy per creare un dispositivo che rappresenta "lo strumento definitivo sia per la produttività che per l'espressione personale".

L'attesa è veramente alle stelle e siamo sicuri che se Samsung riuscirà ad abbassare anche solo leggermente il prezzo dei Flip 4, potrà aumentare ancora di più i numeri vertiginosi sopra citati (a dispetto delle previsioni). Ricordiamo che l'evento Unpacked di Samsung si terrà il 10 agosto alle 9:00 ET (15 ora italiana). Qui sotto riportiamo brevemente le specifiche attese dei due telefoni.

Samsung Galaxy Z Flip 4

schermo esterno: AMOLED da 2,1"

AMOLED da 2,1" processore Snapdragon 8 Gen 1+

Snapdragon 8 Gen 1+ RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128/256/512 GB

: 128/256/512 GB fotocamere : sensore principale da 12 megapixel grandangolo da 12 megapixel

: anteriormente un sensore da 10 megapixel .

. batteria : 3.700 mAh , con ricarica rapida da 25W .

: , con ricarica rapida da . Android 12

Colori: grigio, azzurro, viola chiaro e oro

Samsung Galaxy Z Fold 4