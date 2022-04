Samsung per i suoi pieghevoli pensa alle batterie di ATL: il precedente, però, non è felice

Secondo The Elec, Samsung potrebbe rivolgersi all'azienda cinese Amperex Technology Limited per la fornitura di batterie per i suoi prossimi smartphone pieghevoli. Il precedente tra le due aziende, tuttavia, non è stato eccessivamente positivo.

Difatti, nel 2017, Samsung e ATL collaborarono per il Galaxy Note 7, un dispositivo che l'azienda coreana fu costretta a ritirare dal mercato a causa di problemi, secondo la stessa azienda, collegabili alla batteria. In ogni caso, anche dopo questa vicenda, ATL ha continuato a fornire batterie per i dispositivi Samsung, in particolare per la serie A e M.