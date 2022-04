I pieghevoli hanno un posto in prima fila nelle gerarchie Samsung

Rispetto agli anni passati, Samsung ha riferito che porrà particolare attenzione a garantire delle forniture senza interruzioni dei nuovi pieghevoli, in modo che le vendite possano decollare senza intoppi in tutti i mercati scelti per la commercializzazione.

Per saperne di più su cosa è trapelato finora su Galaxy Z Fold 4, che sarà sicuramente tra i pieghevoli 2022 di Samsung, vi suggeriamo di consultare la pagina che gli abbiamo dedicato.