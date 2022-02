Samsung persevera: Galaxy S22 senza seamless update, cosa sono?

Dopo un anno ci risiamo, i nuovi top di gamma Samsung sono stati appena lanciati, con la serie Galaxy S22, ma nulla sembra cambiato sul fronte degli aggiornamenti seamless. Proprio come per Galaxy S21, anche i nuovi flagship non offrono una feature presente da anni su altri modelli Android.

Cosa sono gli aggiornamenti di tipo seamless? Si tratta della possibilità di aggiornare il sistema operativo in background mentre lo smartphone è in esecuzione. Tale modalità di aggiornamento software è stata lanciata ben 6 anni fa su Android e implica soltanto un riavvio del dispositivo ad aggiornamento completato per applicare le modifiche.