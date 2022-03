Samsung pensa di vendere molti più Z Flip 4 del precedente modello

Samsung spera che il Galaxy Z Flip 4 venderà di più rispetto al suo predecessore? Secondo Ross Young la risposta è sì. Il CEO di "Display Suppy Chain Consultants", infatti, ha twittato che Samsung avrebbe previsto la spedizione di 8,7 milioni di display per il nuovo modello, mentre per lo Z Flip 3 ne furono spediti 5,1. La spedizione dei pannelli, tra l'altro, dovrebbe iniziare ad aprile, così come è accaduto lo scorso anno.