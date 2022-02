Samsung pensa al multipieghevole: prime immagini da un brevetto

Samsung è sicuramente pioniera nel settore degli smartphone pieghevoli, avendo lanciati i primi dispositivi di questo genere sul mercato a livello internazionale. L'azienda ora pensa a una possibile evoluzione dei pieghevoli.

Le immagini che trovate nella galleria in basso arrivano da un brevetto depositato da Samsung e pubblicato recentemente. Al centro del brevetto troviamo un dispositivo in grado di piegarsi su diversi fronti. Il punto di piegatura è posizionato relativamente al centro della superficie principale, in modo che lo smartphone sia in grado piegarsi due volte. Per farlo sarebbero predisposte due cerniere perpendicolari tra loro.