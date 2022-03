Samsung non abbandona i rugged: XCover Pro 2 in arrivo

Uno dei tanti segmenti di mercato in cui è attiva Samsung corrisponde a quello degli smartphone rugged, dispositivi particolarmente resistenti pensati per essere usati anche in condizioni "estreme". L'azienda sudcoreana ha in mente di dare seguito alla serie XCover.

Il dispositivo denominato Samsung Galaxy XCover Pro 2 è infatti trapelato dal database di Geekbench, dove palesemente è stato testato prima del lancio ufficiale sul mercato. I test hanno lasciato traccia di parte delle sue specifiche tecniche: dalle informazioni sul processore si pensa che questo possa corrispondere allo Snapdragon 778G di Qualcomm, che sarà accoppiato a 6 GB di RAM. Si tratterebbe dello stesso processore che troviamo su Xiaomi Mi 11 Lite 5G e su Galaxy A52s 5G.