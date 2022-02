Samsung nel metaverso: l'Unpacked di domani andrà in onda anche nella realtà virtuale

Samsung ha appena annunciato che l'evento Unpacked di domani 9 Febbraio , durante il quale presenterà in nuovi Galaxy S22 e Galaxy Tab S8, sarà accessibile anche nella realtà virtuale, all' 837X , una ricostruzione del punto vendita di punta di Samsung a New York City, ricreato all'interno della piattaforma di realtà virtuale Decentraland .

Samsung non ha mai parlato molto del metaverso. Il colosso sudcoreano è stata una delle prime aziende a investire nel mondo della realtà aumentata e della realtà virtuale quando ha rilasciato Gear VR, di cui a Dicembre ha annunciato il ritiro dal mercato. Molti esperti di business e tecnologia pensano che il metaverso sia qualcosa di inutile, anche se diverse aziende come Walmart, Microsoft, Nike e Disney vi stanno investendo molto. Sebbene l'interesse per la realtà virtuale sia più grande che mai (le vendite di hardware AR e VR sono quasi raddoppiate nel 2021), è ancora ampiamente considerato un prodotto di nicchia e nessuno sembra del tutto sicuro di quale problema voglia risolvere. E sembra che l'annuncio di Samsung sia quasi un pensiero dell'ultimo minuto. In ogni caso, guardare l'Unpacked in realtà virtuale sarà diverso, quindi perché no.