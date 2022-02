Samsung migliora la stabilità di Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 con l'ultimo aggiornamento

Samsung sta rilasciando un importante aggiornamento per Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3. L'update, ad ora disponibile soltanto in Olanda e Belgio, ha un peso di oltre 1 GB e assicura un miglioramento della stabilità generale del dispositivo. Appare piuttosto probabile, quindi, che i nuovi firmware - F926BXXU1BVA9 per Z fold 3 e F711BXXU2BVA9 per Z Flip 3- puntino a risolvere i bug emersi dopo l'aggiornamento ad Android 12.