Samsung mai così in alto nel mercato degli smartphone negli ultimi 5 anni

Secondo l'ultima ricerca effettuata da Strategy Analytics, le spedizioni globali di smartphone, nel Q1 del 2022, sono diminuite dell'11% su base annua. In tal senso, però, non mancano le eccezioni, a partire da Samsung, che ha raggiunto il risultato più alto negli ultimi 5 anni. L'azienda sud-coreana, infatti, ha raggiunto una quota del 24% nel primo trimestre 2022, seguita da Apple (18%), Xiaomi e OPPO.

È stato stimato, infatti, che Samsung abbia spedito 75 milioni di smartphone nei primi tre mesi del 2022. Tra i dispositivi più richiesti, l'ultimo Galaxy S22 Ultra. Apple, invece, ha spedito 57 milioni di iPhone (+1% su base annua), precedendo Xiaomi, che si è fermata a quota 39 milioni (in calo rispetto ad un anno fa). A seguire, OPPO e Vivo, che avrebbero perso terreno in tutti i mercati chiave, tranne che in America Latina. All'orizzonte, tra l'altro, si stanno affacciando marchi come Honor, Motorola e Realme, che hanno registrato un buon successo con gli ultimi modelli.