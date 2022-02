Samsung "libera" una tigre nelle città del mondo per lanciare l'evento Unpacked

Samsung ha lanciato una nuova campagna per promuovere i nuovi Galaxy S22 che verranno lanciati durante l'evento Unpacked del 9 Febbraio. L'occasione serve per dimostrare le proprie capacità di fotografia su smartphone in condizioni di scarsa illuminazione, e niente di meglio che utilizzare una scenografica campagna di cartelloni pubblicitari 3D con protagonista una tigre, animale con una potente visione notturna (oltre che accattivante dal punto di vista del marketing).

A partire dal 4 febbraio, la campagna "Tiger in the City" di Samsung darà vita a una gigantesca tigre 3D che ruggisce sui display 3D digitali in cinque grandi città del mondo: New York, Londra, Dubai, Kuala Lumpur e Seoul.

Il video sotto vale più di mille parole, la scenografica è veramente incredibile e Samsung non si è risparmiata.