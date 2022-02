Samsung ha presentato il nuovo wallet digitale con funzionalità riservata alle criptovalute

Oltre ai nuovi S22 , Samsung nel corso dell'ultimo evento ha presentato anche "Samsung Wallet" , che consentirà agli utenti di archiviare nello smartphone documenti digitali (come patenti e carte di credito/debito) e addirittura criptovalute . "Samsung Wallet" funzionerà sulla piattaforma "Samsung Pay" , resa sicura da "Knox Vault". Altre informazioni ufficiali, ad esempio sui token supportati e il sistema di archiviazione delle risorse, non ne sono state rilasciate.

Inoltre, sempre in occasione della presentazione degli ultimi smartphone, Samsung ha esordito anche nel "metaverso". Difatti, l'azienda coreana, in collaborazione con "Decentraland", ha presentato il proprio dispositivo in un negozio chiamato "837X".

Infine, anche Apple, l'8 febbraio, ha annunciato miglioramenti al proprio sistema "Apple Pay", a partire dall'introduzione della funzione "Tap to Pay", che offrirà funzioni di pagamento contactless ai commercianti negli Stati Uniti. In tal senso, però, non ci sarebbe nessun supporto alle criptovalute.