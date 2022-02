Samsung Good Lock sta per ricevere un corposo aggiornamento: ecco le novità

Stando a quanto riferito da un membro del team Samsung sul forum ufficiale dell'azienda, il nuovo major update di Good Lock verrà distribuito a partire dal 23 febbraio . Questo includerà alcune novità di rilievo per specifici moduli :

Good Lock è la piattaforma che Samsung offre ai suoi utenti per personalizzare le interfacce software sui loro smartphone, la quale ha visto una nuova vita negli ultimi anni. All'orizzonte c'è un corposo aggiornamento .

Al momento non è chiaro se l'aggiornamento verrà distribuito simultaneamente a livello globale oppure se verrà avviato prima in Corea del Sud. In ogni caso, aspettatevi le novità elencate entro le prossime settimane.