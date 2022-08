Samsung lancia Galaxy Z Fold4: godersi 3 anni di vantaggio

Godersi tre anni di vantaggio. Questo è quello che Samsung può fare nel giorno del lancio ufficiale dei suoi nuovi smartphone pieghevoli: Samsung Galaxy Z Fold 4 e Samsung Galaxy Z Flip 4, appunto alla loro quarta generazione.

Perché era a metà 2019 che Samsung lanciava sul mercato il suo Galaxy Fold, primo vero smartphone pieghevole con ampia distribuzione commerciale. Da lì a poco sarà Z Flip ad aggiungersi alla lista con un form factor più compatto. E da quel momento è stato un discreto successo, soprattutto se lo valutiamo all'interno di un mercato completamente nuovo, dove la concorrenza ha mostrato molto ma poi, in particolar modo in Europa, ha portato molto poco sul mercato.

È probabilmente per questo, oltre che per il tentativo di non far lievitare un prezzo già molto alto in un 2022 di "fuoco", che Samsung Galaxy Z Fold 4 è assolutamente nel segno della continuità. Un prodotto che a prima vista è difficile da distinguere dal modello dell'anno precedente, ma che ha comunque i suoi aggiornamenti di rilievo.

Samsung quindi (per adesso) dorme sonni tranquilli, con un prodotto che vuole prima di tutto confermare la sua posizione di rilievo sul mercato.

A fine articolo trovi la nostra video anteprima.