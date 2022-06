Samsung Galaxy Z Fold 4 spunta su Geekbench: ecco le specifiche principali

Dopo il Samsung Galaxy Z Fold4, anche il Galaxy Z Flip4 è stato avvistato su Geekbench. Lo smartphone pieghevole sottoposto a benchmark ha come codice di modello "SM-F936U", suggerendo, dunque, l'ipotesi che possa trattarsi della versione statunitense.

In ogni caso, è dotato del processore Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 GB di RAM. Lato software, come era prevedibile, tutto si baserà su Android 12. Altre informazioni non sono ancora disponibili, tuttavia alcune indiscrezioni hanno suggerito la possibile presenza di una versione con uno spazio di archiviazione pari a 1 TB.