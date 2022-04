Samsung Galaxy Z Fold4 potrebbe supportare la S Pen

Secondo alcune indiscrezioni, è possibile che il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 supporterà la S Pen. Difatti, sembrerebbe che questo dispositivo sarà il primo pieghevole ad arrivare sul mercato con uno slot dedicato alla S Pen. Anzi, secondo il tipster Mukul Sharma la produzione della penna è stata già stata avviata. In attesa di scoprirne di più, potrebbe essere utile consultare la nostra guida sui migliori smartphone ad aprile.

Sempre sulla S Pen, è stata lanciata anche l'indiscrezione sulla resistenza dello schermo, che verrebbe aumentata proprio per supportarne l'utilizzo. Un altro rumor, invece, affermava che il nuovo Samsung Galaxy Z Fold4 adotterà un design a cerniera singola (per migliorare la durata), così come sensori fotografici aggiornati.

Per quanto riguarda il processore, infine, non dovrebbero esserci grosse sorprese: dovrebbe trattarsi del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.