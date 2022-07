Samsung Galaxy Z Fold / Flip 4: abbiamo una data!

Torniamo a parlare del settore dei pieghevoli, un ambito del mercato smartphone che ultimamente è al centro dell'attenzione anche grazie a Samsung che continua a proporre nuove soluzioni sul mercato.

Offerte Amazon

Nelle ultime ore sono trapelati fondamentali dettagli sulla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Finalmente è trapelata la data per la presentazione ufficiale dei nuovi pieghevoli di casa Samsung che, come al solito, avverrà tramite un evento ufficiale Unpacked organizzato dal produttore sudcoreano.

Ancora una volta è l'affidabile leaker Evan Blass a chiarire quando arriverà la nuova generazione di pieghevoli Samsung. Come vedete dall'immagine presente nella galleria in basso, è il 10 agosto il giorno prescelto da Samsung per presentare ufficialmente i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Durante la presentazione ufficiale avremo conferma di tutte le specifiche tecniche che caratterizzeranno i nuovi pieghevoli di punta di Samsung, e vedremo se quanto emerso nelle settimane precedenti è da considerarsi affidabile. Potete trovare i dettagli più recenti emersi sul conto di Fold 4 in questo articolo, mentre quanto emerso su Flip 4 lo trovate a questo link.

Secondo Evan Blass, Samsung presenterà ufficialmente i nuovi pieghevoli nella giornata del 10 agosto, mentre il debutto sul mercato dovrebbe avvenire per il prossimo 26 agosto.

Come al solito, rimane da capire se Samsung ha in mente di lanciare i dispositivi sul mercato a livello globale sin dal 26 agosto, oppure se dovremo attendere ulteriormente per vederli fisicamente in Italia. Sicuramente aspettiamoci offerte e promozioni di lancio per coloro che effettueranno il preordine.

A proposito di offerte e sconti, se foste alla ricerca di promozioni per specifici prodotti che state tenendo d'occhio per un imminente acquisto, allora potete considerare di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Qui sotto trovate il pulsante diretto.

Canale Telegram Offerte