Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: gli ultimi teaser ed il live stream della presentazione

Il video che trovate proprio qui sotto corrisponde al teaser ufficiale realizzato da Samsung proprio per i suoi nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 . Le immagini giustamente non mostrano molto a proposito dei dispositivi, ma confermano la presenza di due modelli e fanno leva sul fattore pieghevole .

Con questo teaser Samsung mette in risalto il valore aggiunto che effettivamente gli smartphone pieghevoli hanno rispetto ai classici smartphone. Il tutto è ovviamente rapportato ad un prezzo più alto, a parità di specifiche tecniche.

Insomma, sembra effettivamente tutto pronto alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 di casa Samsung. Vi ricordiamo che l'evento Unpacked 2022 di Samsung avverrà il prossimo 10 agosto, con il debutto sul mercato dei pieghevoli previsto per fine agosto. Ne sapremo sicuramente di più a valle dell'evento di presentazione ufficiale.

Vi ricordiamo che l'evento per la presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 potrà essere seguito in streaming in diretta. Qui sotto trovate il player dedicato.