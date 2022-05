Samsung Galaxy Z Fold 4 punterà tutto sulla potenza: ecco la presunta scheda tecnica

Come si può vedere dal Tweet, Yogesh Brar, che ha una reputazione di leaker fidato, prevede l'ultimo nato in casa Qualcomm per il pieghevole di Samsung e fino a ben 16 GB di RAM (rispetto ai 12 del Galaxy Z Fold 3). Per il resto, le specifiche sono in linea con quelle già trapelate nei giorni scorsi, con un blocco fotocamere che riprende quello dei Galaxy S22 e S22 Plus. Ricapitoliamole:

Schermi: pieghevole QXGA + da 120 Hz da 7,6 pollici esterno HD + da 120 Hz da 6,2 pollici

Processore : Snapdragon 8+ Gen 1

: Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 12/16 GB

: 12/16 GB Archiviazione : 256/512 GB

: 256/512 GB Fotocamere : principale da 50 MP ultrawide da 12 MP teleobiettivo 3x da 12 MP

: Fotocamera anteriore : 10 MP

: 10 MP Fotocamera selfie schermo pieghevole : in-display da 16 MP

: in-display da 16 MP Batteria: 4.400 mAh con ricarica da 25 W (come Z Fold 3)